Zone euro: Hausse des ventes au détail conforme aux attentes en octobre

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Ralph Orlowski Les ventes au détail dans la zone euro ont augmenté conformément aux attentes en octobre, les consommateurs ayant dépensé plus en achats non alimentaires. /Photo d'archives/REUTERS/Ralph Orlowski

Les ventes au détail dans les 19 pays ayant adopté la monnaie unique ont augmenté de 0,2% par rapport au mois de septembre et de 1,4% en glissement annuel.

Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une hausse de 0,2% sur un mois et de 1,2% sur un an.

Face à la hausse des prix de l'énergie et à la résurgence des cas de COVID-19 qui ont entraîné de nouvelles restrictions, les consommateurs pourraient se montrer plus prudents dans les prochains mois.

Le sentiment des consommateurs a baissé pour le deuxième mois consécutif en novembre, selon une enquête de la Commission européenne publiée lundi, les ménages étant moins optimistes quant à leurs intentions d'effectuer des achats importants et à la situation économique générale.

Selon Eurostat, les ventes de carburants automobiles ont progressé de 1,3% en octobre, tandis que celles de produits non alimentaires ont augmenté de 0,4%, dont une hausse de 3,2% des ventes par Internet et par correspondance.

Dans la zone euro, la Slovénie et le Portugal ont enregistré les plus fortes hausses et la Lettonie, l'Autriche et l'Estonie les plus fortes baisses.

Tableau

(Reportage Philip Blenkinsop; version française Elena Vardon)