Zone euro: Hausse de la production industrielle en octobre

© Wolfgang Rattay La production industrielle de la zone euro a augmenté comme prévu en octobre, soutenue notamment par la hausse de la production des biens d'équipement et de consommation durables, montrent les données publiées mardi par Eurostat. /Photo d'archives/REUTERS/Wolfgang Rattay

En rythme annuel, la production industrielle a été soutenue par le bond de la production de biens non durables, dans un contexte de reprise économique continue.

La production industrielle dans les 19 pays partageant l'euro a augmenté de 1,1% en octobre sur un mois et de 3,3% sur un an, selon l'office statistique de l'Union européenne.

L'amélioration est conforme aux attentes des économistes interrogés par Reuters, qui avaient prévu une hausse mensuelle de 1,2% et une augmentation en rythme annuel de 3,2%.

La production industrielle de biens d'équipement a rebondi de 3,0% sur un mois après avoir reculé en août et septembre, tandis qu'elle a enregistré une hausse de 5,2% en glissement annuel.

La production de biens de consommation durables a également connu une forte hausse, de 1,7% sur le mois et de 2,3% sur l'année. Celle des biens de consommation non durables a augmenté de 6,9% par rapport à la même période un an plus tôt, poursuivant la tendance de fortes hausses enregistrées au cours des mois précédents.

