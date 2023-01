Zone euro: Baisse des prix à la production en novembre conforme aux attentes

Les prix producteurs dans le bloc monétaire ont reflué de 0,9% en rythme mensuel, mais conservent une progression de 27,1% sur un an. En octobre, ils avaient fléchi de 2,9% sur un mois et décéléré à 30,8% sur un an.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient pour le mois de novembre sur une baisse des prix de 0,9% d'un mois sur l'autre et un nouveau ralentissement de la hausse à 27,5% sur un an.

En excluant l'énergie, les prix à la production en novembre ont augmenté de 0,1% sur un mois et de 13,1% en rythme annuel.

Les prix de l'énergie en zone euro ont baissé de 2,2% en novembre, après un repli de 7,4% en octobre mais sur un an, ils restent encore en hausse de 55,7% en novembre.

(Reportage Jan Strupczewski; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)