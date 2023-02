Zero Waste lance #Consignezmoi

Avec #Consignezmoi, Zero Waste Paris lance une opération de soutien à la consigne pour réemploi, « un geste simple et nécessaire pour la planète ». Afin de sensibiliser les marques et les distributeurs, l’association de défense de l’environnement propose aux consommateurs de déposer le message « Consignez-moi » sur ou dans des bouteilles et bocaux, de les mettre en scène dans un rayon de grande surface et de poster des photos sur les réseaux sociaux. Avec le concours de Surfrider Foundation et Réseau Consigne, Zéro Waste rebondit ainsi sur l’actualité de la loi Antigaspillage pour une économie circulaire (Agec) et la concertation pilotée par Bérangère Couillard, secrétaire d'Etat à l'Ecologie. Pour Zero Waste, la consigne pour recyclage est, en revanche, « à contre-courant de l’objectif 2040 de sortie du plastique à usage unique ». Dans ses neuf propositions adressées au gouvernement en juin 2022, l'association souhaite la création d’une taxe spécifique pour pénaliser l’usage unique.