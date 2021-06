Zéro pointé pour les Français au Queen's ce mardi

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Paul Childs Benoit Paire n'a jamais fait le poids face à Andy Murray./Photo prise le 15 juin 2021/REUTERS/Paul Childs

Deuxième jour du tournoi du Queen's et les deux Français en lice aujourd'hui n'ont pas eu la même réussite qu'Adrian Mannarino hier. Jérémy Chardy d'abord n'a pas tenu la distance face au jeune Alexander Bublik. Après avoir remporté la seconde manche suite à la perte de la première, le Palois a cédé dans la dernière. Score final 6-4/3-6/6-3 et le Tricolore a été rejoint dans le rang des éliminés par Benoit Paire plus tard dans la journée. Opposé à Andy Murray, l'Avignonnais n'a jamais vraiment existé et a cédé sur chaque opportunité de break du Britannique. Jamais en position de remporter le service de son adversaire, Paire sort pour la cinquième fois de suite dès le premier tour d'un tournoi du circuit ATP. Dans les autres matchs de mardi, Berrettini, De Minaur, Shapovalov ou encore Cilic se sont imposés.