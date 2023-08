«Zelda» relance la Nintendo Switch, la taxation du kérosène en Europe dans l’impasse : le Top/Flop de la semaine

TOP : Nintendo profite du succès mondial de Zelda et Mario

Le fabricant japonais de jeu vidéo peut compter sur deux de ses licences phares pour mettre un coup d’accélérateur aux ventes de sa console Switch. Nintendo a annoncé jeudi 4 août avoir vendu 3,91 millions de consoles Switch au cours du trimestre avril-juin, et 18,15 millions d’unités du jeu «The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom», lancé seulement en mai. Le succès au box-office du film «Super Mario Bros» a complété la performance, et l’entreprise a annoncé un bénéfice d'exploitation de 185,4 milliards de yens (1,19 milliard d’euros) sur le trimestre, en hausse de 82% comparé à l'année d'avant.

FLOP : Pas de loi européenne sur la taxation du kérosène à l’horizon

Pour modifier la politique fiscale de l’Union européenne, il faut l’unanimité des Etats membres. Et le consensus peine à se faire sur la taxation du kérosène des avions. La loi a pourtant été proposée il y a deux ans déjà. Elle prévoit une augmentation progressive, sur dix ans, du taux d'imposition minimal sur le carburant utilisé pour les vols en Europe. Les carburants durables profiteraient d'une exonération fiscale de dix ans pour favoriser leur utilisation. En cause pour ce délai, les élections qui arrivent en 2024 : la mesure risque de faire augmenter les prix des billets d'avion, et donc d’impacter négativement les campagnes des candidats.