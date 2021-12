Ze Energy prépare deux centrales solaires pour le premier semestre 2022

La start up Ze Energy s'apprête à mettre en service deux centrales solaires de 18 MW et 8 MW au premier semestre 2022 à Gièvres et Mennetou-sur-Cher (Loir-et-Cher), qu'elle a reprises au bureau d'études Erea Ingénierie en s'associant avec la Banque des territoires.

Ce développeur et exploitant d'énergies renouvelables a investi 25 millions d'euros pour ces deux centrales qui présentent la particularité d'être couplées à des batteries de stockage de 8 MW et 4 MW, afin de lisser la distribution d'énergie.