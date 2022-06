Zalando chute après l'avertissement sur ses résultats du T2 et 2022

Il perd 16,48% à 21,33 euros vers 07h30 GMT, lanterne rouge de l'indice Stoxx 600. Le titre est tombé en tout début de séance à son plus bas niveau depuis 2014, à 20,94 euros.

En raison de la dégradation des conditions macro-économiques, qui devrait s'accentuer et durer plus longtemps que prévu, Zalando a annoncé jeudi soir revoir ses prévisions annuelles, anticipant désormais une croissance de chiffre d'affaires stable à 3% (contre de 3% à 7% auparavant), avec un résultat opérationnel (EBIT) ajusté compris entre 180 et 260 millions d'euros et non entre 430-510 millions.

Le groupe a indiqué que ses résultats du deuxième trimestre seraient nettement inférieurs aux attentes des analystes, sans donner de chiffre.

"On s'attendait à un avertissement et à un mauvais deuxième trimestre mais c'est bien pire que ce que l'on craignait", déclare un trader allemand.

