Zahira Bouaouda (Matis) : Une pionnière au Maroc

Rien ne prédestinait cette experte-comptable à diriger une société aéronautique. Et non des moindres : Matis, une coentreprise de Safran Electrical & Power et Boeing spécialisée dans les harnais électriques et implantée à Casablanca, au Maroc. Zahira Bouaouda est la première femme à la tête d’une entreprise aéronautique au royaume chérifien. « On arrive à s’imposer dans ce milieu industriel très masculin par le respect et la reconnaissance », témoigne la présidente.