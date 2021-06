Yémen: Au moins 8 morts à Marib dans une attaque présumée des Houthis

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Ali Owidha A Marib. Au moins huit personnes ont été tuées jeudi dans des explosions ayant secoué la ville yéménite de Marib, ont déclaré les autorités, alors que le gouvernement reconnu par la communauté internationale a dénoncé une attaque des rebelles chiites Houthis qui tentent de s'emparer de la région riche en pétrole. /Photo prise le 7 avril 2021/REUTERS/Ali Owidha

ADEN (Reuters) - Au moins huit personnes ont été tuées jeudi dans des explosions ayant secoué la ville yéménite de Marib, ont déclaré les autorités, alors que le gouvernement reconnu par la communauté internationale a dénoncé une attaque des rebelles chiites Houthis qui tentent de s'emparer de la région riche en pétrole.

Le ministre de l'Information a déclaré via Twitter que les rebelles avaient lancé deux missiles balistiques et deux drones armés, atteignant une mosquée, un centre commercial et un centre de détention pour femmes.

Muanmar al-Iryani a fait part d'un bilan initial de huit morts, dont des femmes, et de près d'une trentaine de blessés.

Plus tôt, Reuters a appris de deux sources médicales qu'un hôpital de la ville avait reçu les cadavres de cinq personnes tuées dans les explosions et soignait plus de 15 blessés.

Aucun commentaire n'a été effectué dans l'immédiat par les Houthis, alignés sur l'Iran, qui cherchent à s'emparer du dernier bastion dans le nord du gouvernement reconnu par la communauté internationale.

Un porte-parole de l'armée yéménite, s'exprimant à la télévision, a déclaré que deux missiles avaient été lancés, l'un ayant atteint une zone résidentielle, l'autre un marché. Deux drones ont également été lancés, a-t-il ajouté.

Il s'agit des "plus fortes explosions entendues à Marib en quatre ans", a déclaré à Reuters un habitant de la ville, Abdoulsalam Ghaleb.

Plus tôt ce mois-ci, au moins 17 personnes sont mortes dans une explosion près d'une station-service de Marib, une explosion causée selon le gouvernement par un missile tiré par les Houthis. Le mouvement rebelle a dit pour sa part avoir seulement ciblé un camp militaire.

La coalition sous commandement saoudien, qui intervient militairement au Yémen contre les Houthis depuis 2015, a annoncé jeudi avoir détruit un drone tiré par les rebelles en direction du sud de l'Arabie saoudite. Les Houthis ont récemment intensifié leurs attaques transfrontalières.

(Mohammed Ghobari à Aden, Alaa Swilam et Ahmed Toba au Caire; version française Jean Terzian)