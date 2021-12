Yannick Jadot (EELV) s’engage à porter le SMIC à 1600 euros nets à la fin de son mandat

Le SMIC à 1600 euros nets en 2027. C’est la proposition phare de Yannick Jadot, candidat d’EE-LV, Génération-s et Génération Ecologie pour l’élection présidentielle, dévoilée vendredi 17 décembre 2021 lors d’une conférence de presse. Une prise de parole parasitée par l’annonce simultanée de Christiane Taubira, qui a ouvert la porte à une candidature. Le député européen a quelque peu perdu son flegme habituel pour demander : « Nous sommes à quatre mois de l’élection, c’est quoi le projet de Christiane Taubira ? » Et il a redit qu’il n’était pas question de se lancer dans une nouvelle primaire. « Nous avons fait notre primaire et nous avons un programme pour l’écologie, la justice sociale et pour redynamiser l’économie», tranche-t-il. Pour lui, il est temps de parler des propositions, notamment sur le travail, qui concernent 30 millions de Français.