Yacht nucléaire, commande de Rafale, ordinateur quantique d'Amazon... Les 5 articles les plus lus de la semaine

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Earth 300 Earth 300 souhaite mener des recherches sur la sécurité alimentaire, les catastrophes climatiques ou encore la santé.

1 - [L’industrie c’est fou] Ce yacht nucléaire géant veut embarquer le must de l’usine du futur

2 - Pas d'embauches prévues mais jusqu’à deux Rafale produits par mois à Mérignac grâce au contrat égyptien

Le contrat des 30 Rafale pour l’Egypte représente l’équivalent de 7 000 emplois chez Dassault Aviation et ses sous-traitants pendant trois ans. L’ensemble des contrats, pour les clients export comme pour les armées françaises, assurent à la chaîne d’assemblage de Mérignac (Gironde) une production sans discontinuité jusqu’en 2029.

3 - [L’instant tech] Amazon mise sur une techno française pour son futur ordinateur quantique

Dans un post de blog publié le 12 avril, Amazon détaille sa volonté de construire son propre calculateur quantique. Le géant se base pour cela sur des qubits supraconducteurs dits de chat. Une technologie française, portée par la pépite parisienne Alice & Bob.

4 - Pourquoi Bruxelles veut exclure plusieurs pays partenaires de projets scientifiques dans le quantique et le spatial

Depuis un mois, une proposition de la Commission européenne émeut la communauté scientifique et la diplomatie européenne : elle vise à restreindre l’accès de ses pays partenaires à des projets de recherche jugés stratégiques dans le quantique et le spatial. Le débat fait écho à la volonté d’autonomie stratégique portée par Bruxelles et à la nouvelle place de la recherche sur la scène géopolitique.

5 - La France favorable au rapprochement de son projet d’avion de combat du futur avec celui du Royaume-Uni

Selon la Direction générale à l’armement, un rapprochement entre les deux programmes concurrents - le SCAF soutenu par la France, l’Allemagne et l’Espagne et Tempest ralliant le Royaume-Uni, la Suède et l’Italie - permettrait de partager les coûts et favoriserait une Europe de l’armement. Par ailleurs, les Etats soutenant le SCAF devraient trouver un accord d’ici la fin de la semaine.