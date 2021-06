Y-a-t-il un risque de cessation de paiement pour Benta Lyon, le repreneur de Famar ?

"La disparition d’un site pharmaceutique et ses 117 emplois reste toujours d’actualité à l’heure où la crise sanitaire a mis en avant la nécessité de retrouver une indépendance industrielle" commente Yannig Donius, secrétaire du CSE et délégué syndical CGT. Quelques jours après une réunion avec Bernard Tannoury, PDG de Benta pharma industries (BPI), et après avoir informé les salariés de la situation, le comité social et économique (CSE) de Benta Lyon s’inquiète de l’avenir immédiat du site de Saint-Genis-Laval (Rhône).