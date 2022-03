Y a-t-il des précédents à la plainte contre TotalEnergies pour «pratiques commerciales trompeuses»?

C’est une première en Europe : les associations écologistes Greenpeace, Notre Affaire à tous et Les Amis de la Terre ont déposé, mercredi 2 mars, un recours en justice devant le tribunal judiciaire de Paris contre TotalEnergies pour « pratiques commerciales trompeuses ». Les trois ONG reprochent dans un communiqué à l’entreprise gazo-pétrolière de se positionner comme « acteur majeur de la transition énergétique » afin d’« atteindre une société #NetZero dès 2050 » grâce à son « ambition neutralité carbone ». « TotalEnergies dévoie le concept même de neutralité carbone présenté au consommateur, tranche Clara Gonzales, juriste pour Greenpeace, car elle le présente uniquement comme lié aux scopes 1 et 2 », soit les émissions liées aux équipements, installations et production de TotalEnergies.

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]