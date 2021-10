XL Groupe : Embarquer ses collaborateurs, la clé d’une performance globale durable

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite

Améliorer sa performance en continu ne s’invente pas, que l’on soit PME, ETI ou grand groupe. XL Groupe et ses 20 consultants le savent bien. « Tout projet de transformation Lean – appuyé sur des changements de comportement, d’évolution de process et d’outils – suppose de travailler sur l’économique et le social. Sans cela, l’amélioration des performances ne sera pas durable » souligne le président d’XL Groupe, Eric Huguerre.

Terrain & formation

XL Groupe intervient entre 18 et 36 mois, en partant d’un diagnostic de l’existant et en traçant une feuille de route avec l’équipe de management. Place, ensuite, aux chantiers pilotes en embarquant collaborateurs comme managers : « L’idée est de mettre en pratique sur le terrain des changements concrets sur les lignes de production et/ ou au sein des services supports, en impliquant les équipes » précise Eric Huguerre.

KPI co-construits

Mettre en place des indicateurs de performance permet d’enclencher de nouvelles routines de management, de les suivre par du reporting, voire de les challenger. « Il faut que chaque collaborateur s’y retrouve pour qu’un KPI soit pertinent et utile dans le temps. En ce sens, tout KPI ne peut être qu’un partage et un alignement entre manager et collaborateurs. »

Diffuser le Lean

Les collaborateurs se forment en parallèle et montent en compétences. Pour les accompagner, XL Groupe a bâti plusieurs parcours de formation reconnus, comme les certifications en Lean et en Lean 6 sigma. XL Groupe développe également des formations orientées en Lean Product Development, Lean Supply Chain et Lean Finance.

Appuyé sur l’expertise du groupe de plus de 30 ans, l’activité formation d’XL Groupe ne cesse de se renforcer, au service de la performance durable de chacun.

