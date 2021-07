Xinjiang: Les États-Unis ajoutent 14 entreprises chinoises à leur liste noire

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Hyungwon Kang Les États-Unis ajoutent 14 entreprises chinoises soupçonnées de violations des droits de l'Homme dans la région du Xinjiang. /Photo d'archives/REUTERS/Hyungwon Kang

Ces entreprises "sont impliquées dans des abus et des violations des droits de l'Homme dans le cadre de la mise en oeuvre de la campagne chinoise de répression, de détention massive et de surveillance de haute technologie contre les Ouïghours, les Kazakhs et les autres minorités musulmanes dans la région autonome du Xinjiang", a-t-il déclaré.

La Chine dément les accusations de génocide et de travail forcé au Xinjiang et affirme que les camps permettent de fournir une formation professionnelle aux populations locales et de lutter contre l'extrémisme.

Outre 14 entreprises chinoises, Washington a ajouté 20 entités d'autres pays à sa liste.

(David Shepardson, avec Humeyra Pamuk ; version française Camille Raynaud et Jean-Stéphane Brosse, édité par Jean-Michel Bélot)