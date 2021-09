Xiaomi se voit roi des smartphones dans trois ans

15 jours gratuits et sans engagement

Profitant des déboires de Huawei liés à l’embargo américain, Xiaomi s’est propulsé à la troisième place des ventes de smartphones dans le monde, en Europe et en France, derrière Samsung et Apple. Selon le cabinet Strategy Analytics, il assure 12 % des ventes dans l’Hexagone au premier trimestre 2021, contre 34 % pour le coréen et 28 % pour l’américain.