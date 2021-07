Xiaomi évince Apple de la deuxième place mondiale dans les smartphones

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Xiaomi Xiaomi, la marque qui monte dans les smartphones

L’ascension fulgurante de Xiaomi dans les smartphones se poursuit. Le dragon chinois des mobiles, qui s’est hissé à la troisième place mondiale au quatrième trimestre 2020, monte à la deuxième marche du podium au deuxième trimestre 2021 avec 17% des ventes en volume, derrière Samsung (19%) mais devant Apple (14%) selon les chiffres préliminaires du cabinet Canalys.

Alors que les expéditions mondiales de smartphones ont augmenté de 12% au deuxième trimestre 2021, celles de Xiaomi ont explosé de 83%, contre +15% pour Samsung, +1% pour Apple, +28% pour Oppo et +27% pour Vivo, qui figurent dans le Top 5 mondial. Selon Ben Stanton, analyste chez Canalys, Xiaomi se développe rapidement à l'international.

En témoigne la croissance de ses expéditions de plus de 300% en Amérique latine, de 150% en Afrique et de 50% en Europe occidentale. "Et à mesure qu'il grandit, il évolue, remarque-t-il. Il transforme maintenant son modèle économique, passant du statut de challenger à celui d’un opérateur historique, avec des initiatives telles que la consolidation des partenaires de distribution et une gestion plus prudente des stocks sur le marché libre".

