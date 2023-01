Xiaomi acquiert une licence de brevets d’Orange

C’est la fin de la guerre en matière de propriété intellectuelle entre d’un côté Xiaomi et de l’autre trois pourvoyeurs de technologies : le japonais IP Bridge, l’allemand Siemens et le français Orange. Le champion chinois des mobiles, troisième constructeur mondial de smartphones derrière Samsung et Apple, a annoncé le 11 janvier 2023 avoir conclu un accord de licence de brevets avec les trois entreprises en question via le médiateur en propriété intellectuelle Novus IP. Le détail des transactions n'est pas dévoilé.

[...]