Xavier Chastel remplace Jean Martin à la direction générale de Polyvia

Parti à la retraite après 10 ans passés aux commandes de la Fédération de la plasturgie puis de Polyvia à sa création en janvier 2021, Jean Martin cède son fauteuil de directeur général de l’Union des transformateurs de polymères, à Xavier Chastel. Le quinquagénaire était depuis 2019 le délégué général de l’Unicem, l’Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction.

Polytechnicien et ingénieur au Corps des Mines,

Xavier Chastel a occupé plusieurs postes de direction générale au sein d’entreprises privées telles qu’Eramet ou Carrefour et au sein de l’Etat. Il a ainsi dirigé l’Agence régionale de santé (ARS) Midi-Pyrénées, effectué des missions d’évaluation et de conseil pour le gouvernement au sein de l’Igas (Inspection générale des affaires sociales) et connu plusieurs expériences en cabinet ministériel.

Orientations stratégiques

Xavier Chastel, a aujourd’hui notamment la charge de consolider la route menant la plasturgie hexagonale vers la circularité et à entraîner simultanément toute la profession sur la voie de la sobriété énergétique.

" Xavier Chastel apportera à Polyvia une solide maîtrise des enjeux de développement des entreprises et une connaissance éprouvée des pouvoirs publics et des différentes parties-prenantes de l’industrie. Il pilotera l’ensemble de l’organisation professionnelle (réseau régional, offre de services, politique sociale et emploi-formation de branche, affaires publiques). Il mettra en œuvre les orientations stratégiques des industriels de la plasturgie et des composites au service des 3 500 entreprises et 122 000 salariés qui composent notre filière et poursuivra le déploiement des actions de promotion de nos métiers, formations et activités”, détaille-t-on ainsi au sein de l’organisation professionnelle.

Pédagogie sans relâche

« Je me réjouis de rejoindre les équipes de Polyvia et la filière plasturgie et composites au service d’entreprises innovantes, créatrices d’emploi à valeur ajoutée et très dynamiques sur tous nos territoires, témoigne pour sa part l’intéressé. Les plastiques nous rendent service au quotidien sans même que nous en ayons toujours conscience, dans tous les secteurs de l’économie (…). Leurs qualités de durabilité, recyclabilité et légèreté en font des alliés incontournables dans la transition écologique et en particulier la lutte contre le réchauffement climatique. Mes équipes et moi-même auront à cœur de faire sans relâche la pédagogie des atouts de notre industrie et d’accompagner le développement et la transformation des entreprises de notre filière. »