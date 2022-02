Worldline en négociations avec Apollo pour la cession de ses activités de terminaux de paiement

Un champion européen s'apprête à changer de pavillon. Le spécialiste français des paiements électroniques Worldline a indiqué lundi 21 février être entré en négociations exclusives avec le fonds d'investissement américain Apollo afin de lui vendre ses activités de terminaux de paiement, solutions et services (TSS), valorisées 2,3 milliards d'euros. L'opération, dont la finalisation devrait intervenir dans le courant du second semestre 2022, comprend « un montant de 1,7 milliard d’euros ainsi que des actions de préférence pouvant atteindre un montant allant jusqu’à 0,9 milliard d’euros », est-il précisé dans un communiqué.

Worldline, l'ancienne branche de services de paiement électroniques d’Atos devenue une société indépendante en 2019, avait obtenu ces activités lors du rachat de son concurrent Ingenico, en 2020. Cette acquisition avait fait du groupe le numéro un européen des services de paiement électronique et numéro quatre mondial derrière les américains Fiserv, FIS et Tsys.entreprise.

Partenariat commercial

Dans un communiqué, le directeur général de Worldline Gilles Grapinet explique avoir lancé « une revue stratégique des activités de terminaux de paiement afin d'assurer à TSS les meilleures conditions pour exécuter son plan de transformation ambitieux » et signé « un accord avec le candidat qui nous paraît être le plus à même de garantir la reprise de cette activité, dans le meilleur intérêt de ses clients, collaborateurs et actionnaires », poursuit-il.

« La transaction envisagée comprend également la signature d'un partenariat commercial entre Worldline et TSS renforçant ainsi la relation stratégique et commerciale de long terme entre les deux entités pour les cinq prochaines années », a ajouté le groupe, qui doit publier ses résultats annuels mardi 22 février.

Avec Reuters (Myriam Rivet)