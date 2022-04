Le fabricant américain de semi-conducteurs Wolfspeed (ex-Cree), qui compte 3 500 personnes dans le monde et affiche un chiffre d’affaires de 526 millions de dollars en 2021, a annoncé l’inauguration officielle, le 25 avril 2022, de sa nouvelle usine de composants électroniques à Marcy, dans l’Etat de New York. Sa particularité est d’être la première au monde à fabriquer des puces sur plaquettes de carbure de silicium de 200 mm de diamètre. L’investissement atteint 1 milliard de dollars, dont 500 millions sont apportés par l’Etat de New York.

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]