Wolfgang Porsche se présentera pour un dernier mandat au conseil de surveillance de Volkswagen

Lors de l'assemblée générale de Volkswagen prévue le 10 mai, Wolfgang Porsche sollicitera un nouveau mandat de cinq ans.

"Après cela, ce sera aux plus jeunes de le faire", a déclaré au magazine Wolfgang Porsche qui fêtera ses 80 ans le jour de l'AG de Volkswagen.

En plus d'être membre du conseil de surveillance de Volkswagen, Wolfgang Porsche, petit-fils du fondateur du groupe Porsche, Ferdinand Porsche, est président du conseil de surveillance de Porsche AG et de Porsche SE et membre du conseil de surveillance d'Audi.

Wolfgang Porsche souhaite que son neveu Ferdinand Oliver Porsche, âgé de 62 ans, lui succède mais aucune décision formelle n'a été prise par la famille.

(Reportage Emma-Victoria Farr, version française Matthieu Protard)