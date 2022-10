WITTMANN BATTENFELD présente ses technologies novatrices alliant respect de l’environnement et prouesse énergétique sous une bannière unique à la K 2022

Sous sa nouvelle devise « It's all WITTMANN », WITTMANN BATTENFELD présentera pour la première fois ses presses à injecter et ses équipements dans son nouveau design. Cette identité unique démontre ainsi la compétence du Groupe WITTMANN à répondre à l’ensemble des besoins des plasturgistes via une seule et même bannière pour des systèmes complets d’injection comprenant : la presse à injecter, l'automation et les équipements périphériques avec la possibilité d'intégration Wittmann 4.0. Enfin WITTMANN, c'est aussi une technologie, qui vise les normes de qualité et de fonctionnalité les plus élevées, avec une empreinte carbone la plus faible possible.

Parmi les ensembles d’injection disponible en stand C06 – Hall 15, vous retrouverez une EcoPower 180/750+, qui fonctionne en autonomie grâce à l’énergie solaire. Nous démontrerons également notre savoir-faire en production économe en énergie et respectueuse de l'environnement grâce à la technologie multi-composants via une SmartPower Combimould servo-hydraulique 400/750H/210S/525L qui fabriquera un gobelet à café réutilisable. Nous aborderons le traitement des matières de substitution via une EcoPower 110/750 équipée du nouveau système de contrôle B8X qui produira un pot de glace biodégradable. Côté haute cadence nous ferons la démonstration de cette technologie sur une EcoPower Xpress 160/1100+. Vous retrouverez également une MacroPower1100/12800 qui démontrera l’économie des ressources et la réduction du poids des pièces grâce à des matières alternatives et à des procédés ultramodernes. Cet équipement produira un panneau d’intérieur de porte de voiture. La K2022 sera également l’occasion de démontrer notre savoir-faire en matière de numérisation et d'automation en fabriquant un niveau à bulle sur une presse à injecter de sa nouvelle série SmartPlus avec le nouveau système de commande B8X. De nombreuses surprises seront également disponibles en stand C06 Hall 15.

Du côté du stand WITTMANN F23 - hall 12 vous découvrirez nos derniers développements robots et équipements périphériques telle que le robot le WX128 présenté en exclusivité, destiné à devenir le successeur des robots W818 et W918. Nous présenterons également nos solutions de palettisation via une cellule composée d’un W938T. Les joueurs d’échecs seront comblés et pourront affronter un Sonic 143 dans une partie endiablée. Côté régulateur de débit, nous présenterons notre nouveau WFC 120. Nous mettrons également en avant nos solutions de pilotage via Smartphone avec l’application QuickLook 4.0. Vous découvrirez l’évolution de WITTMANN 4.0 au travers de la console : WCR TeachBox. Côté broyeur, nous ferons place au petit dernier de la gamme de broyeurs à vitesse lente, avec le modèle S-Max 1. Vous découvrirez également les nouvelles fonctionnalités de nos Gravimax concernant le dosage matière. Enfin nos nouveaux thermorégulateurs Tempro plus D démontreront l’efficacité de la pompe SpeedDrive pour une efficacité énergétique optimale.

Pour cette K2022 qui aura lieu du 19 au 26 octobre, notre équipe commerciale sera au grand complet pour vous présenter nos solutions et répondre à l’ensemble de vos demandes. Pour plus d’information sur nos produits rendez-vous sur notre site.

