Westinghouse va investir 62 millions d’euros dans un centre dédié à la conception de solutions mécaniques de soudage et d’usinage à Chaponnay

Pionnier et leader mondial des services à l’industrie nucléaire, Westinghouse va renforcer sa présence en région Auvergne-Rhône-Alpes avec la création d’un centre welding & mechanics solutions (WMS). Basée à Chaponnay (Rhône), près de Lyon, la future entité sera dédiée à la conception et la mise au point de solutions mécaniques de soudage et d’usinage, afin de répondre aux besoins accrus de ses clients. WMS proposera notamment des prestations de contrôles non-destructifs, d’analyse de sûreté et de fourniture de composants en collaboration avec les entités de Westinghouse en Europe et aux États-Unis.