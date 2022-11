WeeeCycling investit 20 millions d’euros dans le recyclage de métaux critiques, près de Fécamp

A Tourville-les-Ifs, près de Fécamp en Seine-Maritime, la société WeeeCycling investit 20 millions d’euros sur trois ans pour accroître sa capacité de production de platinoïdes, d’argent, de cuivre et d’or à partir de rebuts ou déchets pouvant contenir ces métaux. Elle vise notamment une multiplication par dix de platinoïdes. «Les platinoïdes, dont le palladium, représentent de petits volumes mais sont très demandés par l’électronique, le luxe et l’industrie pharmaceutique pour la fabrication de catalyseurs chimiques [utilisés pour produire des médicaments, ndlr] d’autant plus que les gisements se trouvent pour une grande part en Russie», observe Serge Kimbel, PDG fondateur de WeeeCycling. L’entreprise, qui a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires de 20 millions d’euros avec 70 salariés, a recruté 30 salariés en 2022 et prévoit 50 embauches supplémentaires d’ici à 2024.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]