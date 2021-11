[WEBINAR] SIEMENS - Le low code pour réunir (enfin !) DSI et métiers autour d'applications alliant accessibilité et intégrité

15 jours gratuits et sans engagement

La mise en sécurité des données reste encore une des préoccupations majeures des directions informatiques.

Dans un univers totalement débridé où les données informatiques des organisations ne sont plus sous contrôle dans une salle serveur mais distribuées sur des réseaux mondiaux, l’enjeu est de taille.

Voilà pourquoi, dès lors qu’il s’agit de développement applicatif, les directions informatiques se montrent souvent frileuses et exigeantes face des directions métiers parfois optimistes un peu légères sur les questions de sécurité.

Avec Mendix, Siemens propose une technologie de développement d’applications bénéficiant de toutes les avancées technologiques.

Une solution qui propose toutes les couches de protections indispensables à l’intégrité du système d’information et à la confidentialité des données qu’il contient.

Nous verrons donc dans ce webinar comment cela est rendu possible au travers de l’expertise de Stéphane Faivre-Duboz, Sales Director, Europe South and International chez Mendix et le retour d’expérience d’un acteur clé dans le domaine de l'identité biométrique, Vincent Bouatou, Deputy Director, Strategic Innovation, Public Security & Identity Division chez IDEMIA.