[WEBINAR] ORACLE CONSTRUCTION AND ENGINEERING - Réindustrialisation : quand Oracle accompagne la digitalisation et le pilotage des projets stratégiques

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite

Entre janvier et juin 2021, les projets d'installations d'usines sur le sol français ont augmenté de 80% par rapport à l'an dernier ! Une donnée non négligeable.

Dans un contexte où il est difficile d’obtenir certaines matières premières et où apparaît une variabilité du coût de certaines d’entre elles, gérer sa flexibilité pour renforcer sa supply chain est devenu primordial.

Pour une nouvelle construction, une extension, une modification ou une acquisition d’un actif industriel, les nouvelles technologies sont indispensables à la réussite du projet. Elles facilitent la collaboration et la synchronisation des différents services ou entreprises contribuant au projet, souvent encore trop isolés et fonctionnant en silos.

Elles seules permettent de garantir la continuité numérique indispensable à la mise en place et à la mise à jour par tous d’un environnement commun de données, référentiel présent et futur de l’actif industriel concerné.

Nous verrons donc, au cours de ce webcast, grâce à l’expertise d’Eric Prevost, Vice-Président industries manufacturière et automobile chez Oracle et Eric Sorbier, Directeur commercial France et Afrique du Nord chez Oracle Construction and Engineering, comment mener au succès un projet industriel de sa conception à sa mise en service voire jusqu’à son exploitation.

Contenu proposé par Oracle Construction and Engineering