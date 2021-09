[WEBINAR] MILESTONE - Simplification des processus d'entrepôts grâce à la technologie vidéo

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite

Utilisation de l'IA pour calculer l'espace utlisé/libre dans l'entrepôt :

Grâce à la technologie vidéo la plus récente et l’intelligence artificielle (IA), il est désormais possible de transformer les caméras en périphériques IdO intelligents.

De cette façon, les caméras sont capables de recueillir des informations et des statistiques importantes. Prenons l’exemple des plateformes cross-dock, c’est-à-dire des emplacements de stockage temporaires qui facilitent les arrivées et les sorties rapides de marchandises. Les caméras peuvent détecter immédiatement les places occupées et les places libres tout en collectant des données utiles, telles que la durée d’utilisation d’un emplacement, l’emplacement le plus utilisé et les endroits où l’efficacité pourrait être optimisée.

Avantages :

- Vue d’ensemble de l’espace de stockage améliorée

- Informations d’analyses pour un planning et des opérations optimisés

Suivis des colis grâce à la vidéo :

Une solution logique pour augmenter l’efficacité et améliorer le service client consiste à intégrer le système de scannage des colis à la plateforme de gestion de la vidéo. De cette façon, les opérateurs peuvent facilement surveiller et gérer les incidents faisant intervenir des colis entrants, sortants ou en circulation sur le site.Il suffit de quelques secondes pour suivre et trouver un colis grâce à son identifiant ou ses caractéristiques physiques. La confirmation visuelle de l’emplacement d’un colis et son état sont enregistrés et stockés. Les responsables d’exploitation peuvent ensuite documenter l’état physique et l’emplacement des colis pour les transmettre à des parties prenantes internes ou externes. Ce système permet également de réduire le nombre de réclamations concernant des biens endommagés à l’entrepôt, étant donné qu’il est possible de prouver l’état du colis lorsqu’il a quitté l’entrepôt.

Avantages :

- Temps de suivi et de recherche réduit

- Confirmation visuelle

- Moins de réclamations concernant des colis endommagés

