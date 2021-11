[WEBINAR] MICROSOFT - Processus d’usine : démocratiser l’outil digital pour capitaliser sur l’humain

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite

Pour augmenter sa productivité et son attractivité tout en se préparant à un avenir très proche, l’industrie doit accélérer sa digitalisation et l’automatisation de ses processus usines.

Comment ?

En capitalisant sur l’humain afin de traiter les irritants du quotidien (saisies, validations, recherche d’infos), de se donner les moyens de faire différemment et, enfin, de pérenniser un savoir-faire précieux pour réussir à le transmettre.

Aujourd’hui beaucoup trop d'opérations sont encore réalisées manuellement et privent les organisations d’un temps précieux qu’elles pourraient consacrer à des missions à plus forte valeur ajoutée comme l'optimisation de la production, sa fluidification, sa qualité et libérer de l’inventivité en général.

Une démarche urgente totalement compatible avec les enjeux de coûts immédiats.

Il va donc s'agir de numériser les process, d’automatiser, d'historiser, d’aider aux décisions, et de faciliter l’acquisition, la recherche et la transmission des savoirs grâce, notamment, à une intelligence artificielle à même d'accompagner et de faire gagner du temps en prenant en charge des tâche fastidieuses.

