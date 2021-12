[WEBINAR] L'impact de la fabrication additive sur l'emballage, le conditionnement & la production

A travers six témoignages d'acteurs du secteur du produit emballé, découvrez l'impact de la fabrication additive sur les machines et la chaîne d'automatisation.

Avec des matériaux hautement résistants et bien plus légers que le métal, la 3D permet de réduire drastiquement les coûts et délais sur la chaîne, pour de l'outillage ou des pièces de rechange sur les machines.

Découvrez les diverses applications qui permettent de :

- Réduire les interruptions sur la chaîne.

- Obtenir des pièces personnalisées et complexes à moindre coût

- Devenir plus compétitif et productif

Contenu proposé par STRATASYS