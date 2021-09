[WEBINAR] KYOCERA - L’évolution de votre entreprise à l’heure du travail hybride dépend de votre bonne gestion documentaire

Aujourd’hui les entreprises sont contraintes à réinventer leurs organisations et fonctionnements car l’alternance entre le bureau et le travail à distance est devenue la « norme ». Pour la bonne évolutivité de l'entreprise, il est essentiel que les collaborateurs puissent continuer à partager leurs documents de travail et ainsi conserver un esprit de travail collaboratif.

Assurer la continuité de votre gestion documentaire est primordiale afin d'atteindre vos objectifs de productivité, de connectivité et de sécurité.

Concrètement qu’est-ce que cela veut dire ?

À domicile comme au bureau, il est essentiel que vos collaborateurs puissent retrouver, partager et archiver leurs documents de travail, tout en intégrant les notions de sécurité et de mobilité indispensable dans la transformation digitale de votre entreprise.

Si le travail à distance met principalement en avant le document numérisé, le document imprimé n’est pas mort !

Avec la mise en place de petits matériels d’impression à domicile et adaptés aux besoins de chacun, il est possible d’imprimer et de maitriser les coûts, tout en conservant, à distance, le contrôle de la flotte de périphériques.

Inscrivez-vous vite et découvrez comment l’ensemble des solutions permettant de gérer collectivement toutes les informations et les données au sein de l’entreprise, indispensable dans notre nouvelle ère de travail hybride.