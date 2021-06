[WEBINAR] Envision Digital - Les réseaux électriques digitaux : un impératif pour atteindre le « Net Zéro »

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © ©metamorworks - stock.adobe.com

Lors de ce webinar, nous décrirons les défis et solutions pour atteindre le « Net Zero » carbone et émissions.

Avec une électricité renouvelable dont le prix décroît rapidement (pour atteindre 2 cents du kwh par endroits en Europe !) et des technologies offshore et flottantes qui repoussent les limites des ressources naturelles disponibles : l’électrification à bas coûts semble à portée de main pour assurer un développement économique vert et inclusif.

Cependant… l’intermittence et la décentralisation de la production électrique renouvelable, associée à de nouveaux profils de demande inexplorés à ce jour tels que le chargement massif de véhicules électriques, mettent le réseau électrique « sous forte tension ».

Nous discuterons les solutions, alliant digital / AIoT et architecture de marché, qui sont nécessaires pour surmonter ces défis.

Avec l'intervention de :

Sylvie OUZIEL, Présidente Internationale - ENVISION Digital

Xavier BECUWE, Directeur du Centre d’Excellence Global Digital Grid et V2G – ENVISION Digital

Contenu proposé par Envision Digital