[WEBINAR] EATON - Dimensionner son système de détection incendie

Dans les bâtiments abritant des activités professionnelles et recevant du public, la sécurité incendie est une thématique importante.

Pour tous les professionnels impliqués dans la conception, l’installation, la gestion et la maintenance des systèmes de sécurité incendie, il est important de comprendre les normes et la réglementation qui s’appliquent afin de choisir les solutions les plus appropriées.

Ce webinar reprendra les principaux types d’ERP (Etablissements Recevant du Public) et détaillera quels sont les systèmes de détection incendie recommandés pour ces établissements. Parmi les établissements qui seront mis en lumière?: petits magasins, entrepôts et plateformes logistiques, hôpitaux et maisons de retraite, ou encore data centers. Venez découvrir comment dimensionner un système de détection incendie dans chacun de ces établissements.

Contenu proposé par Eaton