[WEBINAR] AVEVA - Industries : découvrez comment AVEVA et Microsoft accélèrent votre transformation digitale

Webinar proposé par AVEVA le mardi 07 décembre 2021 de 15h00 à 15h45

Passée de l’état de « nice to have » à celui de « must », la transformation digitale de nos industries n’est plus une option. Effet covid-19 oblige, même si elle nécessite une adhésion complète de l’ensemble des parties prenantes, les bénéfices à en retirer sont trop importants pour en faire l’impasse. Quand l’essentiel réside dans ce besoin de « faire » mieux « ou plus ».

IoT, IT et OT étant désormais indissociables, AVEVA s’est associé à Microsoft afin d’offrir une analyse alimentée en temps réel par des données hébergées dans le cloud pour notamment profiter grâce à l’IA d’une maintenance prédictive. Sans oublier les règles de sécurité, la priorité absolue de cette convergence.

Inscrivez-vous au webinaire d’AVEVA pour découvrir comment franchir le pas avec la solution d’AVEVA UOC, un centre des opérations unifiées destiné à proposer aux industriels une vision totale de leur système OT (Operational Technology) assurant sécurité et conformité des opérations.

Intervenants

- Fabio Bocchi, Directeur France chez AVEVA

- Sandra Melki, Industry executive, Strategy & Digital Transformation, Energy Transition & Sustainability chez Microsoft

