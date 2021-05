[Webinaire] L’incorporation de matières recyclées, retours d’expériences de l’industrie

L'incorporation de plus de matières recyclées est un levier majeur pour répondre à la fois aux exigences environnementales des consommateurs, aux objectifs français et européens en matière de neutralité carbone, et dans certains secteurs comme l’emballage aux nouvelles exigences réglementaires sur les taux d’incorporation.

Ces plastiques et métaux régénérés permettent aussi de diversifier les approvisionnements, à l’heure où les tensions s’accumulent sur la disponibilité et les prix des matériaux : Covid-19, perturbations du commerce international, hausses de prix… Les matières recyclées, souvent produites localement, offrent un regain de souveraineté bienvenu.

Nécessaire adaptation des procédés et des attentes

Mais, pour un industriel, substituer ses matériaux qualifiés peut aussi tenir de l'exercice d'équilibre. Toutes les matières recyclées ne sont pas possibles à mettre en œuvre sur les mêmes équipements, les volumes et la qualité attendus ne sont pas toujours au rendez-vous. Comment les collecteurs, les producteurs de matières recyclées, les transformateurs et les utilisateurs travaillent-ils pour lever les freins à leur utilisation accrue ? Quels partenariats innovants ont-ils mis en place pour trouver des solutions ? De quelles aides ont-ils encore besoin pour lever les derniers freins, économiques et techniques ?