Weber Marking Systems mise sur l’étiquette

Basé à Quint-Fonsegrives (Haute-Garonne), Weber Marking Systems est ce que l’on pourrait appeler un généraliste de l’étiquetage et du marquage avec une offre qui comprend des systèmes de pose d’étiquettes sur cartons et palettes, des solutions de pose d’étiquettes d’inviolabilité, des codeurs jet d’encre, des imprimantes à transfert thermique et des machines d’encodage pour tags de radio-identification (RFID) ainsi que les consommables associés : papier, encre, rubans. L’entreprise importe du matériel d’Allemagne, en provenance de sa maison mère Weber, et, depuis peu produit en France ses propres équipements à la suite du rachat de BR systèmes.

