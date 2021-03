WAYDEN : Aider les entreprises à franchir des caps à des moments décisifs

Pourquoi le management de transition est une solution plébiscitée par les entreprises ?

Benoît Durand-Tisnes : Le management de transition est un des facteurs-clés de succès de la transformation des entreprises : il propose d’agir efficacement dans un environnement complexe et il est opérationnel rapidement. C’est une réponse concrète et mesurable aux problématiques auxquelles les entreprises font face. Envisager de nouvelles opportunités, construire l’avenir, mobiliser les équipes pour lancer de nouveaux projets : c’est une période-cléoù tout est possible.

Grâce à leurs parcours solides, les managers de transition apportent un recul capital pour faire face aux enjeux de l’entreprise. La richesse de leurs expériences passées leur permet d’avoir un regard critique, et global, sur l’organisation. Ils apportent ainsi une réponse pragmatique et immédiate aux besoins de l’entreprise.

Dans quels contextes faire appel au management de transition ?

Benoît Durand-Tisnes : Il y a 2 cas majeurs :

– Dans un contexte offensif, les entreprises font appel à nous pour des missions de renforcement, le plus souvent en mode projet. Il s’agit avant tout d’accompagner une situation positive : un accompagnement opérationnel d’un projet interne (projet digital par exemple), structurer une organisation dans le cadre d’un accroissement de fort l’activité (augmentation du chiffre d’affaires) ou encore le renfort d’une expertise (besoin autour d’un déploiement de progiciel). Les objectifs sont connus et définis en amont.

– Dans un contexte défensif ont lieu des missions plutôt orientées autour du remplacement ou du retournement.

Face à une situation d’urgence telle qu’une carence soudaine de management sur une équipe, la nécessité immédiate d’améliorer la performance (optimisation des indicateurs clés d’une usine de production), le redressement d’une situation opérationnelle critique (baisse significative du chiffre d’affaires) ou la sous-performance d’une activité (une business unit, une filiale ou une entreprise dans sa globalité). Ce contexte requiert des managers spécifiquement aguerris à ces situations.

Comment sélectionnez-vous le bon manager ?

Benoît Durand-Tisnes : L’expérience montre que les bons managers de transition sont ceux qui sont passés d’une logique de statut à une logique de contribution. Loin des enjeux politiques, le manager de transition se concentre pleinement sur ses objectifs : délivrer des résultats concrets et tangibles. Il anticipe, s’adapte, ajuste, communique et fédère les équipes tout au long de la mission. Grâce à sa méthodologie, labélisée Bureau Veritas Certification, WAYDEN sélectionne les managers sur des critères exigeants de savoir-faire et de savoir-être. Notre groupe sélectionné comporte à ce jour plus de 3 000 de ces professionnels immédiatement mobilisables.

Pouvez-vous donner des exemples de missions ?

Benoît Durand-Tisnes : Un acteur majeur de l’industrie souhaitait délocaliser sa production et mettre en place un plan de sauvegarde de l’emploi. Le manager de transition mobilisé a identifié six axes majeurs pour piloter cette mission de retournement qui a duré un an.

Autre exemple : l’un de nos clients a fait appel à nous dans un contexte de crise majeure de production suite à l’incendie d’une unité de production chez un équipementier de premier rang de l’industrie aéronautique. C’est un manager riche de 30 années d’expérience opérationnelle qui a mené à bien cette mission d’urgence pour ne pas rompre les engagements de production.

