Wattwiller relance l’eau en caisse-outre

Une quinzaine d’années après Saint Amand, Wattwiller propose de nouveau de l’eau minérale en caisse-outre. Se heurtant à des problèmes de stockage chez les distributeurs, à un manque d’adhésion des consommateurs et à un marché déjà en recul, l’initiative de la marque nordiste, avec des formats de 3 et 6 l, n’avait duré qu’à peine plus d’un an. À l’heure de l’économie circulaire, Wattwiller relance le concept avec une « fontaine » de 5 l, disponible en exclusivité, dès juin et jusqu’à la fin de l’année, dans les magasins de l’enseigne Système U. L’arrivée du produit dans le circuit hors domicile est à l’étude pour la rentrée de septembre 2023.

