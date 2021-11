Wattman, la moto électrique des records du monde de vitesse, arrive dans une nouvelle version

Elle revient, plus puissante, plus légère. La moto électrique la plus rapide du monde Wattman est revisitée un an après avoir pulvérisé plusieurs records de vitesse sur différents parcours à Châteauroux (Indre). Enregistrant 366,94 km/heure à son compteur, ce bolide est produit depuis 2013 par Voxan, une entreprise française créée en 1995 à Issoire (Puy-de-Dôme) et rachetée par Venturi en 2010. Elle est aujourd’hui basée à Monaco.