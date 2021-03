Washington veut des liens commerciaux "plus positifs" avec l'UE, dit Tai

WASHINGTON (Reuters) - La représentante américaine au Commerce, Katherine Tai, a déclaré lundi à la commissaire européenne à la Concurrence, Margrethe Vestager, qu'elle avait un "fort désir" de développer une relation commerciale "plus positive et plus productive" avec l'Union européenne, selon des propos rapportés par ses services.

© MIKE SEGAR La représentante américaine au Commerce, Katherine Tai, a déclaré lundi à la commissaire européenne à la Concurrence, Margrethe Vestager, qu'elle avait un "fort désir" de développer une relation commerciale "plus positive et plus productive" avec l'Union européenne, selon des propos rapportés par ses services. /Photo prise le 11 décembre 2020/REUTERS/REUTERS/Mike Segar

Dans un communiqué, les services de Katherine Tai ont indiqué que les deux représentantes étaient convenues de travailler ensemble sur des priorités telles que le changement climatique, l'économie du numérique et le renforcement de la coopération entre les Etats-Unis et l'UE afin de faire face à de vastes économies comme la Chine. Katherine Tai et Margrethe Vestager se sont engagées à tenir des échanges "réguliers" à l'avenir, ont-ils précisé. (David Lawder; version française Jean Terzian)