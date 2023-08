Washington investit 1,2 milliard de dollars dans le captage du carbone de l'air ambiant

Capter le CO2 de l’air ambiant n’est pas une idée nouvelle, mais elle n'est pour l'instant pas appliquée à grande échelle. Le gouvernement des Etats-Unis a pourtant choisi de parier sur le DAC ("direct air capture" en anglais) en investissant 1,2 milliard de dollars, soit près de 1,1 milliard d’euros, pour développer deux installations de capture et stockage de CO2 issu de l'air ambiant. Situées au Texas et en Louisiane, elles seront les premières de cette échelle du pays, a annoncé le ministère américain de l’Energie le 11 août 2023. Combinées, elles prévoient de retirer de l’atmosphère plus de 2 millions de tonnes de CO2 chaque année, soit l’équivalent des émissions de 445 000 voitures à essence. Le calendrier prévisionnel ainsi que le montant total des deux projets n'est pas détaillé à ce stade. Les Etats-Unis évoquent le "plus gros investissement dans l'élimination technologique du carbone de l'histoire".

