Walmart va payer les frais de scolarité de ses employés

© Mike Segar Le géant des supermarchés Walmart Inc a annoncé mardi qu'à partir du 16 août, il prendrait en charge les frais d'inscription universitaires et fournitures de ses quelque 1,5 million de salariés à temps plein et à temps partiel. /Photo prise le 17 février 2021/REUTERS/Mike Segar

La consommation redémarre en flèche aux Etats-Unis, où l'économie se remet progressivement de la pandémie de COVID-19, ce qui accentue la pénurie de main d'oeuvre dans ces secteurs.

Afin d’attirer et de fidéliser les employés, les entreprises proposent des avantages sociaux et des augmentations salariales, en particulier dans le commerce de détail et la restauration. Walmart, plus gros employeur privé aux Etats-Unis, est critiqué depuis plusieurs années pour le niveau de rémunération très bas de milliers de ses employés, qui vivent sous le seuil de pauvreté, comparé à ses concurrents Amazon et Target. En février, Walmart a déclaré qu'il allait porter le salaire moyen à au moins 15,25 dollars (12,91 euros) de l'heure.

La chaîne américaine propose également des programmes éducatifs, auxquels quelque 28.000 employés ont pris part cet été. Huit mille ont été diplômés depuis 2018, date à laquelle Walmart a commencé à financer des études universitaires et des formations.

Walmart a précisé que ses offres éducatives concernent ses secteurs porteurs et qu'il allait ouvrir des programmes en administration, chaîne d'approvisionnement et cybersécurité.

(Hilary Russ, version française Laura Marchioro, édité par Sophie Louet)