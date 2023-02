Walmart anticipe un bénéfice inférieur aux attentes pour 2023

Le titre du géant américain de la distribution reculait de 1,2% à 14h48 GMT à Wall Street, le groupe continuant de souffrir des hausses de prix de nombre de ses fournisseurs dans un environnement de forte inflation.

"Il y a encore beaucoup de trépidation et d'incertitude quant aux perspectives économiques. Les bilans continuent de s'amincir, le taux d'épargne est à peu près à la moitié de ce qu'il était avant la pandémie et nous n'avons jamais été dans une situation comme celle-ci où la Fed (Réserve fédérale américaine, ndlr) augmente les taux au rythme où elle le fait", a déclaré le directeur financier John David Rainey à Reuters.

"Donc, cela nous rend prudents sur les perspectives économiques."

Walmart prévoit un bénéfice de 5,90 à 6,05 dollars (5,54 euros-5,68 euros) par action pour son exercice annuel à fin janvier 2024, en dessous des estimations des analystes qui tablaient sur 6,50 dollars par action, selon les données IBES de Refinitiv.

Cette prévision intègre l'impact, estimé à 14 cents, d'une charge comptable liée à la modération de l'inflation dans les catégories de marchandises clés et à la réduction des niveaux de stock dans ses activités Walmart U.S. et Sam's Club, a déclaré la société.

"Certaines années, nos performances seront plus élevées et certaines années plus faibles (...) Cette année sera probablement plus faible", a déclaré le directeur financier lors d'une conférence téléphonique.

Cependant, Walmart a fait état d'une forte demande au cours du trimestre au 31 janvier, affichant un chiffre d'affaires total de 164,05 milliards de dollars, soit une augmentation de 7,3% par rapport à l'année dernière. Les analystes tablaient en moyenne sur 159,76 milliards de dollars.

(Reportage Uday Sampath à Bangalore et Siddharth Cavale et Arriana McLymore à New York ; Version française Kate Entringer)