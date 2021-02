Wall termine en hausse alors que Powell (Fed) rassure sur l'inflation

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a terminé à la hausse mercredi, le Dow Jones s'établissant à un niveau record, alors que la vente massive des titres liés au secteur des technologies a ralenti et que la rotation vers les actions cycliques s'est poursuivie après les commentaires du président de la Fed, Jerome Powell, ont apaisé les inquiétudes sur l'inflation.