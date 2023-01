Wall Street voit rouge après les résultats décevants des banques US

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 208,51 points, soit 0,61%, à 33.981,46 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,73% à 3.953,9 points.

Le Nasdaq Composite cède 0,63%, soit 69,335 points, à 10.931,77.

JPMorgan, Wells Fargo et Citigroup ont constitué d'importantes provisions au quatrième trimestre pour se préparer à une légère récession, faisant baisser leur titre de 2,75%, 5,20% et 2,34% respectivement.

Jamie Dimon, le président-directeur général de JPMorgan, a énuméré à l'occasion de la publication des comptes de la première banque des Etats-Unis un certain nombre de préoccupations auxquelles l'économie est confrontée, notamment les tensions géopolitiques et l'inflation galopante.

Le patron de Bank of America a également évoqué un "environnement économique de plus en plus lent". Le titre du groupe perdait 1,70% malgré un bénéfice trimestriel au-dessus des attentes.

"Certains des commentaires sur les craintes d'une récession et l'augmentation des provisions bancaires rendent plus de gens nerveux", a déclaré Paul Nolte, gestionnaire de portefeuille chez Kingsview Asset Management. "Les bénéfices dans leur ensemble ont été plutôt bons, les banques restent extrêmement bien capitalisées."

Les profits des composants du S&P 500 sont attendus en recul de 2,2% en moyenne au T4, selon les données IBES.

Parmi les autres valeurs qui se distinguent figure Tesla, en baisse de 4,35%, après la réduction des prix de certaines de ses voitures électriques aux Etats-Unis et en Europe.

(Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)