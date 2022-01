Wall Street termine la semaine en net rebond

© BRENDAN MCDERMID Les trois indices de la Bourse de New York ont fini en net rebond vendredi. Le Dow Jones a gagné 1,65%, le S&P-500, plus large, a pris 2,43% et le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 3,13%. /Photo prise le 26 janvier 2022/REUTERS/Brendan McDermid

NEW YORK (Reuters) - Les trois indices de la Bourse de New York ont fini en net rebond vendredi, terminant sur une note positive une semaine agitée par la perspective du début de remontée des taux d'intérêts de la Fed et des résultats d'entreprises mitigés.

Le Dow Jones a gagné 1,65%, ou 564,69 points, à 34.725,47 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 105,34 points, soit 2,43%, à 4.431,85 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 417,79 points (+3,13%) à 13.770,57 points.

Ce rebond qui a pris forme en fin de séance a permis aux trois indices new-yorkais de terminer au-dessus de leur niveau de vendredi dernier, d'extrême justesse dans le cas du Nasdaq, ce qui leur a épargné une quatrième semaine consécutive de baisse et la plus longue série en territoire négatif depuis septembre 2020.

Avant de s'orienter à la hausse, le marché a une nouvelle fois de nouveau fait du yo-yo vendredi, les investisseurs hésitant à prendre des risques alors que Bank of America a dit s'attendre à ce que la banque centrale américaine relève ses taux d'intérêt de 25 points de base à sept reprises cette année à partir du mois de mars.

Parmi les indicateurs du jour, les dépenses de consommation des ménages américains ont baissé le mois dernier sur fond de tensions sur les chaînes d'approvisionnement et de crise sanitaire tandis que l'indice des prix à la consommation PCE hors énergie et produits alimentaires a augmenté de 4,9% sur un an, du jamais vu depuis 1983.

La publication des résultats d'entreprises a également animé la séance avec notamment Apple, qui a pris 6,98% après avoir dégagé un chiffre d'affaires record sur les trois derniers mois de l'année.

La marque à la pomme a signé une des plus fortes progressions du Dow Jones, derrière Visa (+10,6%), qui a fait état d'un bénéfice trimestriel au-dessus des attentes.

A l'inverse, le fabricant de disques durs Western Digital (-7,3%) et le géant pétrolier Chevron (-3,5%) ont chuté après des résultats trimestriels décevants, de même que le constructeur d'équipements de construction Caterpillar (-5,2%) suite à un avertissement sur résultats.

(Reportage Stephen Culp, version française Tangi Salaün)