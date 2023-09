Wall Street termine la semaine dans le rouge

L'indice Dow Jones a cédé -0,83%, ou 288,87 points, à 34 618,24 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu -54,78 points, soit 1,22%, à 4.450,32 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 217,72 points (-1,56%) à 13 708,34 points.

Les fabricants de puces Applied Materials, Lam Research et KLA Corp ont tous chuté après que Reuters a rapporté que le fabricant taïwanais de semiconducteurs TSMC a demandé à ses principaux fournisseurs de retarder les livraisons d'équipements.

Nvidia, Advanced Micro Devices, Broadcom et Micron Technology ont également reculé.

Les craintes concernant la demande en semiconducteurs dans le secteur automobiles ont également pesé, alors que le syndicat américain des ouvriers de l'automobile a lancé dans la nuit de jeudi à vendredi une grève simultanée dans trois usines de General Motors, Ford Motor et Stellantis.

Les rendements des bons du Trésor ont légèrement augmenté avant la réunion de politique générale de la Réserve fédérale américaine (Fed) la semaine prochaine, alors que la banque centrale fait face à une économie américaine forte et à une inflation qui reste supérieure à l'objectif fixé.

"Nous continuons vraiment à voir la résilience de la croissance, et je pense que c'est difficile pour le marché simplement parce qu'il y a des inquiétudes sur ce que cela pourrait signifier pour les taux et l'inflation", a déclaré Lisa Erickson, responsable des marchés publics chez U.S. Bank Wealth Management à Minneapolis.

Les traders s'attendent largement à ce que la Fed maintienne des taux lors de sa réunion du 20 septembre, selon le baromètre FedWatch.

Les entreprises du secteur technologiques, comme Amazon, Microsoft et Meta Platforms, sensibles aux rendements, ont terminé en baisse.

Arm Holdings est restée stable au lendemain de ses débuts boursiers sur le Nasdaq qui a vu le titre bondir de 25% par rapport au prix indicatif de son IPO.

Neumora Therapeutics, une société soutenue également par le conglomérat japonais Softbank, maison mère d'Arm, a effectué ce vendredi ses débuts boursiers à New York, après avoir levé 250 millions de dollars pour son IPO.

(Reportage Ankika Biswas, Shristi Achar A et Noel Randewich; version française Camille Raynaud)