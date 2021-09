Wall Street termine la semaine dans le rouge

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © SHANNON STAPLETON La Bourse de New York a fini en net repli vendredi. L'indice Dow Jones a cédé 0,48%. Le S&P-500, plus large, a perdu 0,91% et le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 0,91%. /Photo d'archives/REUTERS/Shannon Stapleton

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en net repli vendredi, les actions souffrant de la hausse des rendements obligataires, d'inquiétudes sur la fiscalité des entreprises et d'un contexte de prudence dans l'attente des décisions de la Réserve fédérale.

L'indice Dow Jones a cédé -0,48%, ou 166,44 points, à 34 584,88 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 40,76 points, soit -0,91%, à 4 432,99 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 137,96 points (-0,91%) à 15 043,97 points.

Sur la semaine écoulée, les trois grands indices de Wall Street sont également dans le rouge (-0,58% pour le S&P, -0,07% pour le Dow et -0,47% pour le Nasdaq) et le S&P enregistre sa plus forte baisse sur deux semaines (-2,26%) depuis février.

A l'exception de la santé, tous les grands secteurs de la cote américaine ont clôturé en territoire négatif, à commencer par les hautes technologies et les matières premières.

Les actions américaines continuent de souffrir des incertitudes sur l'évolution de la fiscalité des entreprises, tandis que l'approche des décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale (mercredi) incite beaucoup d'investisseurs à se mettre en retrait.

Autre point négatif pour les actions: la remontée marquée des rendements obligataires après une série d'indicateurs économiques meilleurs qu'attendus, notamment les ventes au détail américaines jeudi.

Enfin, les marchés américains vivaient la journée des "quatre sorcières", l'échéance simultanée des options et contrats à terme sur actions et sur indices.

(version française Marc Angrand et Jean-Stéphane Brosse)