Wall Street termine en ordre dispersé, les techs ont pesé sur le Nasdaq

© Brendan McDermid La Bourse de New York a fini en ordre dispersé lundi. L'indice Dow Jones a gagné 0,21%. /Photo d'archives/REUTERS/Brendan McDermid

L'indice Dow Jones a gagné 0,21%, ou 71,37 points, à 34.869,37 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 12,35 points, soit 0,28%, à 4 443,13.443,19 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 77,73 points (-0,52%) à 14.969,97 points.

L'intérêt des investisseurs pour les valeurs industrielles s'explique notamment par les annonces faites la semaine dernière par la Fed qui a prévenu qu'elle pourrait commencer à réduire ses achats d'obligations d'ici la fin de l'année et engager plus tôt que prévu une dynamique de hausses de taux.

La poursuite de la remontée des cours du pétrole, pour la cinquième séance d'affilée, sur fond de tensions sur l'offre dans un contexte de reprise de la demande mondiale, profite aux valeurs pétrolières.

La banque américaine Goldman Sachs a de plus relevé sa prévision de prix du Brent pour la fin de l'année à 90 dollars, soit dix dollars de plus qu'auparavant.

Les majors pétrolières comme Exxon Mobil et Chevron se sont adjugées respectivement 2,97% et 2,36%. Schlumberger, a bondi 4,07% et Halliburton a grimpé de 5,43%

A la baisse, les groupes technologiques comme Apple et Amazon ont cédé -1,06% et -0,58%.

Sur le marché du pétrole, le WTI s'établissait à $75,45(+1,99%) et le brent à $79,42 (+1,72%).

Le dollar évoluait en hausse de 0,08% face à un panier de devises quelques minutes après la clôture de Wall Street, tandis que l'euro s'établissait à 1,1697 dollar (-0,15%).

Sur le marché obligataire, le papier à dix ans [US10YT=RR] a pris 2,8 points de base pour s'établir à 1,4889%. Son homologue à cinq ans [US10YT=RR], a avancé de 2,7 points de base à 0,9847%.

(Nicolas Delame)